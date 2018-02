Sempre più Joao Cancelo. L'Inter è convinta di avere tra le mani un giocatore di alta qualità, un terzino di valore assoluto che si sta affermando in nerazzurro pur in una stagione difficile e dopo un inizio particolarmente complicato. Il laterale portoghese adesso ha stregato tutti: dai dirigenti a Spalletti, la convinzione è di riscattarlo anche se la cifra è molto alta, 35 milioni di euro da versare nelle casse del Valencia senza sconti, perché di mezzo c'è anche Geoffrey Kondogbia.



GLI SVILUPPI - L'intenzione dell'Inter è di riscattare Cancelo a prescindere, ma sarà decisamente più semplice farlo in caso di accesso alla prossima Champions League. A quel punto l'Inter andrà a completare il suo acquisto; anche non dovesse centrare l'UCL, Suning vorrebbe comunque garantire l'acquisto del portoghese. Lavori in corso quindi su quel fronte, si vuole evitare un rimpianto ma sarà fondamentale il via libera finale del Valencia sul riscatto di Kondogbia per 25 milioni più percentuale sulla futura rivendita. La sensazione è che si possa davvero procedere su entrambi i fronti, anche dall'entourage dei due giocatori filtra ottimismo. Perché l'Inter vuole tenere Cancelo ed evitare brutte sorprese. Ma la Champions dovrà fornire l'assist...