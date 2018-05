Zero gol in 34 partite. Antonio Candreva non è ancora riuscito a sbloccarsi in campionato. Lo zero nella casella di reti segnate pesa sul bilancio stagionale dell’ex esterno della Lazio. Un dato inusuale per un giocatore che ha sempre abituato a dare il proprio apporto alla squadra anche in fase realizativa: 8 gol in 45 partite nella scorsa stagione in nerazzurro; 12 gol in 44 partite nel 2015/2016 con la maglia della Lazio (record personale di reti realizzate in una stagione). Dopo tre panchine consecutive contro Atalanta, Cagliari (in campo per 14’) e Chievo (schierato nell’ultimo minuto), Luciano Spalletti ha rilanciato Candreva contro la Juventus. Si è affidato alla sua esperienza per un match chiave nella corsa alla prossima Champions League, ma Candreva ha deluso ancora le aspettative. E - soprattutto - non è riuscito a trovare il primo gol stagionale, nonostante i 90’ sul terreno di gioco.



RINNOVO CONGELATO - Titolare inamovibile a inizio stagione, l’ex Lazio è ora in ballottaggio con Yann Karamoh per un posto nell’undici di partenza contro l’Udinese. La spensieratezza dell’ex Caen regala maggiore imprevedibilità alle manovre offensive dell’Inter, per questo Spalletti in allenamento sta alternando i due giocatori nelle prove tattiche di metà settimana. La corsa alla maglia da titolare sulla fascia destra è aperta: Candreva non ha più il posto fisso. Si è giocato l’Inter in questa stagione e in diverse occasioni non ha ripagato la fiducia di Luciano Spalletti. Un prolungamento fino al 2021 con adeguamento che fino a qualche mese fa sembrava poco più di una formalità, ora sembra bloccato. “Rinnovo pronto per Candreva? Tutte queste situazioni le affronteremo serenamente a fine campionato”, ha dichiarato recentemente il direttore sportivo nerazzurro Ausilio. L’Inter ha infatti deciso di congelare i discorsi relativi al rinnovo, senza escludere l’ipotesi di un addio a fine stagione.



TRA CHIESA E VERDI - Candreva non è in vendita, ma qualora arrivasse un'offerta importante il club di Corso Vittorio Emanuele sarebbe pronto a sedersi al tavolo delle trattative e valutare. Inter pronta, però, anche a cercare delle alternative sul mercato. Il sogno si chiama Federico Chiesa. Dallo scorso giugno Ausilio sonda il terreno con la Fiorentina per il giovane talento. I viola in estate non hanno voluto assolutamente privarsene, anche a causa del clima poco sereno della piazza toscana dopo la cessione di Bernardeschi alla Juventus, accasatosi a Torino per 40 milioni. Chiesa costerà ancora di più, forse anche sopra ai 50. Ecco perché per i nerazzurri - nonostante il fortissimo interesse - non sarà semplice avvicinarsi al classe ’97. L’alternativa è Simone Verdi. A gennaio ha fatto una scelta chiara: ancora a Bologna per sei mesi per poi pensare al futuro. A tre giornate dalla fine delle stagione, il futuro dell’esterno scuola Milan sembra scritto. “Se Simone andasse via lo seguirò nelle sue prestazioni e lo chiamerò. Chiederò uno sforzo al presidente per farlo rimanere? No, mi ha detto che ne prenderà altri quattro o cinque”, ha detto Roberto Donadoni, consapevole che Verdi dirà addio al Bologna - salvo sorprese - la prossima estate. Valutazioni in corso in casa Inter: il Candreva di questa stagione non ha convinto Spalletti.



@AleCosattini