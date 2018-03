Il derby contro il Milan può segnare un'autentica svolta nella stagione dell'Inter. Sia in positivo, perchè in caso di vittoria confermerebbe un momento positivo che manca da tempo respingendo l'assalto proprio dei rossoneri in ottica Champions, sia in negativo, perchè in caso di sconfitta farebbe ripiombare i nerazzurri in una crisi preoccupante in vista della sfide contro Napoli e Sampdoria. Tanti sono i messaggi positivi che arrivano da Appiano Gentile, con un gruppo che sembra compatto e sereno come dimostrano i vari post pubblicati su i vari social network e lerecenti interviste. "Daremo tutto", come se non fosse stato così nelle ultime gare.



CANDREVA UOMO DERBY - Fra i festeggiati della settimana nerazzurra c'è stato anche Antonio Candreva, che ieri ha compiuto 31 anni e che ha subito il consueto rito delle "uova e farina" inaugurato da capitan Icardi. Candreva è stato per l'Inter un autentico uomo derby. Due gol nella scorsa stagione, l'assist per Icardi nella gara di andata del campionato e l'unico flop nei quarti di finale di Coppa Italia.



IL DERBY PER TENERSI L'INTER - Le sue prestazioni sono nettamente in calo, ma il derby potrebbe essere la chiave di volta anche per lui che, nelle ultime settimane, è entrato al centro di molti rumors di mercato. Potrebbe essere lui il sacrificato sull'altare del bilancio, ma il derby potrebbe invece essere la chiave di volta della sua stagione e del prossimo mercato. Il derby per tenersi l'Inter e rilanciare le speranze Champions dei nerazzurri.



