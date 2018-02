Minuti interminabili, quelli che separano il fischio con cui l'arbitroassegna un rigore allaper fallo di mano die la decisione deldi revocarlo per fuorigioco di, sul quale permangono dubbi per il tocco di(difficile stabilire la volontarietà del gesto del terzino della Juventus, LEGGI QUI ). Il fatto non fa scalpore solo in Italia, ma anche in Inghilterra dove l'ex viola Marcos Alonso, ora al Chelsea, tuona con una story su Instagram: "Vergognatevi con questo VAR!".