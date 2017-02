Fabio Capello ha parlato della partita che il Napoli giocherà mercoledì al Bernabeu contro il Real Madrid: ''Real Madrid-Napoli sarà una sfida esaltante e difficile. La cosa importante è che il Napoli deve andare a giocare la partita. Con i tatticismi è difficile venirne fuori, il Napoli deve giocare come sa. Ho visto l’ultima partita del Real Madrid, non è in grande condizione, ma ha fuoriclasse che possono decidere la gara in qualsiasi momento. Al Bernabeu è sempre tutto difficilissimo, può succedere di tutto, anche negli ultimi cinque minuti. Attenzione particolare, inoltre, ai calci d’angolo e ai calci di punizione. Il Real è una squadra convinta dei propri mezzi e delle proprie qualità, non si butteranno in avanti lasciando spazi. La difficoltà è quella di non subire il loro possesso palla: ti portano a pressare mettendo palla lunga per Ronaldo o Benzema. Un’altra cosa molto importante: il pubblico del Real è un pubblico difficile, se il Napoli riuscirà a prendere il pallino del gioco, cosa non facile, i tifosi madridisti potrebbero anche fischiare un po’. Sono abituati a vincere sempre e non sono facilmente accontentabili. Il Napoli ha le caratteristiche per mettere in difficoltà il Real: gioca in veloce e in verticale, cosa a cui non sono abituati in Spagna. Sono più lenti nel fraseggio, il gioco di prima potrebbe creare dei problemi al Real Madrid. Ma con la difesa alta del Napoli, i loro giocatori hanno il piede per mettere il pallone oltre le linee e sanno che questa può essere una giocata vincente. Bisogna ricordare il Real Madrid contro il Bayern Monaco. Tengono poi molto larghi i due esterni, coi cambi di campo che fanno possono essere pericolosi e creare problemi. Sono giocatori di qualità e quando vengono avanti sono pericolosi. Vanno fregati quando sono messi male, il Napoli deve giocare palla in avanti subito quando recupera palla. Se da il tempo all’avversario di piazzarsi non trova spazi. Si va a giocare al Bernabeu: vorresti provare a imporre la partita, ma non sempre ci riesci, hai di fronte dei fuoriclasse. I discorsi sul contenimento si possono fare prima della partita, sul campo la realtà è ben diversa. Quando ti trovi questi giocatori, il pubblico, lo stadio e la tensione della gara, tutte le programmazioni saltano e diventa più difficile. In bocca al lupo al Napoli''.