Fabio Capello ha parlato della situazione societaria del Milan dalla International Sports Conference di Dubai; l'ex allenatore dei rossoneri ha affrontato il tema del calcio cinese e degli investitori che hanno deciso di puntare sulle squadre di Milano: ''Il calcio sta crescendo in Cina ed in generale in Oriente e per farlo crescere ancora di più c’è bisogno di grandi giocatori ed allenatori. Aspettiamo il closing per parlare del Milan, spero che questa storia finisca presto; l'Inter è già stata acquistata da una grande proprietà che ha intenzioni serie. Alle squadre di Milano, comunque, servono grandi investimenti per poter tornare al livello delle altre grandi europee''.