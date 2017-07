Il mercato della Juve continua a ruotare attorno agli esterni, alti o bassi che siano. In particolare, il ruolo di terzino destro continua a vedere una saliscendi continuo nelle trattative imbastite dalla società bianconera per colmare il buco lasciato da Dani Alves a sorpresa e quello di Lichtsteiner, ancora virtuale ma al contrario programmato da tempo. La strada che porta a De Sciglio verrà battuta indipendentemente da come andrà a finire quella che sulla carta conduce al grande nome o presunto tale. E che rimane attualmente legata a doppio filo con il destino poi di Douglas Costa e di tutti gli altri extracomunitari in ballo. In tal senso, rimane Danilo il primo nome sulla lista degli uomini di mercato bianconeri.

DANILO, OFFERTA ALZATA – All'incontro di ieri mattina con l'intermediario dell'operazione Fabrizio De Vecchi ha fatto seguito un nuovo colloquio nella giornata di oggi, con la Juve che dopo un'attenta valutazione sembra pronta ad avanzare una nuova offerta al rialzo rispetto a quella rifiutata dal Real di 15 milioni più bonus presentata la scorsa settimana. Florentino Perez non sembra particolarmente intenzionato ad accettare una formula come quella del prestito con diritto di riscatto seppur al sapore di obbligo, la concorrenza di Chelsea e Psg costringe la Juve ad accelerare i tempi e la nuova offerta dovrebbe essere da circa 20 milioni più bonus, sensibilmente più vicina alla richiesta del Real.

RAIOLA CI RIPROVA – Parallelamente, mentre lo status da extracomunitario di Aurier diventa un ulteriore motivo che complica l'ipotesi dell'esterno ivoriano del Psg proposto con insistenza dal suo entourage, ecco che arriva da Mino Raiola una nuova suggestione valutata con attenzione dalla Juve: quella che porta a Kenny Tete. L'esterno olandese sarebbe una scommessa, dall'alto potenziale con meno certezze rispetto a quelle di Danilo ma anche un investimento sensibilmente inferiore: in scadenza nel 2018 e in uscita dall'Ajax, potrebbe bastare una cifra di poco superiore ai 5 milioni per convincere i lancieri. Raiola dopo aver visto tramontare la trattativa con l'Inter, ci riprova con la Juve dunque temporeggiando sul fronte Galatasary col quale l'intesa per ingaggio e cartellino è raggiunta ormai da tempo. In questo momento la Juve non può e non vuole precludersi nessuna soluzione e valuta anche Tete con grande attenzione, in attesa di capire se dare fiducia ancora una volta a Raiola che lo ritiene un potenziale campione.



@NicolaBalice