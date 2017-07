Il lavoro di Beppe Bozzo rasenta il capolavoro dell'agente e intermediario, almeno fino a questo momento. Quanto fatto per rendere possibile una trattativa che rasentava l'impossibile in fase embrionale come quella che potrebbe essere rappresentata dal passaggio di Federico Bernardeschi dalla Fiorentina alla Juve. Ed ora, l'operato di Bozzo sembra essere giunto quasi al termine. Di ieri sera, infatti, il primo contatto diretto tra esponenti delle due dirigenze, sempre in presenza dell'agente-intermediario che fino a questo summit aveva sempre unito i pezzi tenendo quotidianamente contatti con Marotta e Paratici, continuando a lavorare ai fianchi per smussare gli angoli della rigida posizione della Fiorentina per mesi e mesi. Non è un mistero infatti che il club viola avrebbe prima di tutto preferito trattenere Bernardeschi, le continue proposte al rialzo per il rinnovo fino all'ultima disperata offerta da 2,7 milioni di euro netti a stagione ne sono una testimonianza sincera e non solo per salvare una facciata ormai crollata dietro una fuggi fuggi generale che ha portato alla contestazione di ieri. Ancor meno nascosta la volontà di evitare, se proprio cessione dovesse essere, di aprire le porte alla Juve rispetto a interlocutori più graditi: che si chiamassero Inter o arrivassero dall'estero. Ma il progetto presentato dai bianconeri a Bozzo e Bernardeschi da subito non ha lasciato troppi dubbi al giocatore, determinato a compiere il definitivo salto di qualità alla Juve con un ruolo centrale anche a livello di immagine (sempre più piede prende l'ipotesi di un Bernardeschi con la maglia numero dieci...) accompagnato da un ingaggio da circa 20 milioni netti più bonus spalmato in cinque anni.



SI TRATTA - La trattativa, come documentato passo passo su Calciomercato.com, è iniziata ufficialmente già da un paio di settimane (leggi qui). Ma se prima tutti i contatti tra le società si sono sempre sviluppati tramite lo stesso Bozzo, il summit di ieri segna una svolta forse decisiva. La differenza tra domanda e offerta è ormai ridotta a quei dettagli, che poi a volte dettagli non sono, che trovano riscontro nella formula magica dei bonus e della dilazione di pagamento: nonostante la richiesta della Fiorentina di avvicinarsi il più possibile ad almeno 45-50 milioni di parte fissa e i tentativi della Juve di abbassarla sotto la soglia dei 40 milioni pur aprendo ad alzare poi il bottino complessivo, non sembrano essere andati a buon fine per una trattativa che come vociferato da tempo dovrebbe concludersi a metà strada per 40 milioni più bonus pagabili in tre esercizi. L'affare non è fatto, non lo è ancora e di questi tempi sorprese anche se clamorose possono essere sempre dietro l'angolo. Nemmeno la riapertura della pratica Douglas Costa, però, dovrebbe interrompere il flusso continuo che sembra proprio possa porta Bernardeschi a diventare il colpo più suggestivo di un'estate fin qui sonnecchiante come quella bianconera. Ed anche il più contestabile in una Firenze più sfiduciata che rabbiosa.



@NicolaBalice