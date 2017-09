Al centro della Juventus, al centro del mercato, al centro dei paragoni. Paulo Dybala è il grande protagonista di queste settimane, dopo il flop del Camp Nou contro il Barcellona, la Joya si è rialzato alla grande, con una prestazione (e tre gol) d'applausi contro il Sassuolo. Di lui ha scritto anche questa mattina Massimo Caputi su Il Messaggero: "...Forse dovremmo essere tutti più cauti nell'esaltare goleade e risultati nostrani. Antipatico ripetersi, ma il livello di molte squadre del nostro campionato è assai modesto. La mancanza di competitività in numerose gare falsa valori, considerazioni e prospettive. Per non perdere la bussola sarà meglio pesare con magiore scrupolo ciò che avviene settimanalmente. Altrimenti è da matti paragonare Dybala a Messi prima della sfida con il Barcellona, ridimensionarlo dopo il confronto diretto e poi rieleggerlo fenoeno per la tripletta di Sassuolo. In verità, Dybala rimane un grandissimo giocatore, come lo sono Mertens, Deko o Icardi, calciatori che, con le loro giocate bastano/avanzano per vincere una buona parte di partite di campionato. Nascondono, però, limiti che puntualmente vengono a galla nelle gare europee di alto livello...".