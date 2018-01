La Lazio continua a stupire, e se ne accorgono tutti, addetti ai lavori compresi. Caressa incensa la Lazio a 360° a Sky Sport 24: “La Lazio è favorita su Roma e Inter perché ha una squadra forte. Milinkovic è dominante come lo era Pogba, in partita gli rimbalzano addosso. Ha anche gli stessi piccoli difetti visto che ogni tanto gioca in ciabatte con qualche giocata di troppo di tacco. Ma è fortissimo: fa gol, di testa sui lanci e sugli angoli la prende sempre lui, in contropiede ti appoggi su di lui, parte in velocità e ti crea l’uomo in più. Tira da fuori, è tecnico ed è una bestia fisicamente”.



TARE GENIALE - I meriti vanno anche a chi ha costruito la Lazio: “Tare è un genio, ha dimostrato che sulla scelta dei giocatori è un fuoriclasse. Ha fatto i suoi errori, ma ha preso a poco giocatori veri come de Vrij e Milinkovic Savic. La firma dell’olandese sarebbe un bel segnale per la Lazio. Un giocatore che firma all’ultimo momento prima di liberarsi sarebbe una novità”.