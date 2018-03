I suoi balletti sono diventati un must e soltanto tre mesi fa un suo video pubblicato sulla sua seguitissima pagina instagram ha sfiorato le 200mila visualizzazioni oltre ai più di 11mila mi piace. Il suo nome è Carla Valderrama, ha 20 anni e sì, in Colombia con quel cognome non poteva che diventare una star.



Carla è proprio la figlia dell'ex Pibe e idolo della nazionale colombiana Carlos Valderrama. Ha lanciato l'hashtag #bailandoconlavaldiri e in colombia in molti la chiamano già l'erede di Shakira per i suoi provocanti movimenti di bacino. E' legatissima al padre e ha già fatto perdere la testa a molti in Sudamerica. Che ne pensate? Ecco i suoi balli e le sue foto nella nostra gallery.