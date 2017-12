Stefano Bonacini, presidente del Carpi, ha parlato a Radio Kiss Kiss di Roberto Inglese, suo ex giocatore in Emilia: “Giuntoli ha sempre puntato su Inglese fin dai tempi di Carpi e credo che abbia fatto valutazioni giuste. Il ragazzo è straordinario dal punto di vista umano e penso che alla sua età abbia tutte le possibilità per fare una carriera importante, anche se a Napoli non sarà semplice con le aspettative che ci sono".