, in Italia, lo ricorderanno soprattutto i tifosi di Ascoli e Torino. Con i granata ha giocato 'solo' dl 1991 al 1993, ma sono stati anni intensi, rimasti indelebili nella mente dei tifosi del Toro. Con quella finale di Coppa UEFA persa contro l'Ajax che ancora grida vendetta. Ieri è tornato nel capoluogo piemontese in occasione del Gran Galà Granata, lui che, dopo aver sconfitto i demoni dell'alcol e della droga è diventato commentatore sportivo in Brasile. E abbiamo approfittato di questa sua profonda conoscenza del calcio verdeoro per chiedergli dei giovani in orbita europea (da Vinicius jr a Lyanco), ma anche chiarimenti su come mai Alex Sandro non trovi spazio in Nazionale. E, per chiudere, Casagrande dà anche