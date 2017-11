Oggi a Roma sarà ascoltato Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, dal procuratore federale della Figc, Giuseppe Pecoraro, in merito al caso “biglietti omaggio”. L’incontro avverrà - come racconta Tuttosport - in una sede non istituzionale, probabilmente in un ristorante, per capire se il presidente del Napoli sia all’oscuro dei fatti relativi alla vicenda dei ticket omaggio, sui quali si è allungata l'ombra della malavita organizzata: "Cosa rischia il Napoli? Nulla. E nemmeno De Laurentiis, per il quale potrebbe essere applicato solo il principio del “mancato controllo” sui suoi dirigenti, capo di accusa che gli comporterebbe unicamente un modesto deferimento".