Non è ancora finita la controversia tra la Fiorentina e il coreano Choe Song Hyok, meteora passata dalla Primavera viola nella scorsa stagione. La squadra viola vuole andare fino in fondo e ha scelto di fare ricorso contro la FIGC, ma non solo. Ecco cosa riporta Coni.it: “Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte della società ACF Fiorentina S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), il calciatore Choe Song Hyok e la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA) avverso e per la riforma della decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, IV Sezione, di cui al C.U. N. 091/CFA, del 19 gennaio 2017, con la quale è stato rigettato il reclamo della società ricorrente per l’annullamento e la riforma, previa sospensione dell’esecuzione, della decisione del Tribunale Federale Nazionale – sez. Tesseramenti- di cui al C.U. n. 8/TFN del 12 ottobre 2016, che ha dichiarato la validità del contratto professionistico sportivo tra Choe Song Hyok e la stessa ACF Fiorentina S.p.A. La società ricorrente chiede al Collegio di Garanzia: – nel merito, in via principale, di annullare e revocare integralmente la decisione impugnata, riconoscendo che il contratto professionistico in questione è invalido e/o inefficace; – in via subordinata, di annullare e revocare integralmente la decisione impugnata anche eventualmente disponendone il rinvio e ordinando agli organi giudicanti di ammettere e considerare tutte le prove richieste e in atti”.