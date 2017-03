La Fiorentina ha vinto il ricorso sul caso Adem Ljajic. La Roma dovrà risarcire il club viola con un altro milione di euro per il mancato versamento di tutto l'ammontare previsto dal contratto del trasferimento dell'attaccante serbo, ora in forza al Torino.



COMUNICATO UFFICIALE - Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Vertenze Economiche – SS 2016-2017 in via preliminare dispone la riunione della vertenza n. 145 con la n. 129 per ragioni di connessione. Accoglie il ricorso della ACF Fiorentina Spa e condanna la AS Roma Spa al pagamento dell’importo di € 1.000.000,00 (Euro un milione/00) oltre IVA ed € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) a titolo di spese oltre accessori. Ordina restituirsi la tassa.