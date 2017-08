Il caso di Patrik Schick continua ad essere il più caldo di queste ultime settimane di calciomercato; l'attaccante ceco, infatti, è finito nei radar di diversi top club che si stanno dando battaglia sul mercato per strappare alla Sampdoria questo talento classe '96. In pole position al momento c'è la Roma, che ha superato l'Inter ormai ai margini della corsa, ma nelle ultime ore è tornata a premere con grande insistenza anche la Juventus, che a giugno aveva già trovato un accordo con la Samp per il trasferimento del giocatore.



LA RISPOSTA - La Roma resta comunque la favorita visto che Monchi ha già un'intesa di massima con i blucerchiati per circa 38 milioni di euro. I giallorossi si aspettano una risposta già nelle prossime ore da parte del giocatore che, però, continua a temporeggiare. Schick, infatti, non ha ancora deciso e sta continuando a valutare le varie proposte che continuano ad arrivare.



TORNA LA JUVE - Stando a quanto raccolto da Calciomercato.com, la Juventus nelle ultime ore è tornata a spingere forte sul giocatore ceco. I bianconeri, che avevano già trovato l'accordo a inizio estate, sono pronti a riaprire i discorsi sia con l'entourage del classe '96 che con la Sampdoria per provare a chiudere (di nuovo) il colpo Schick. La corsa all'attaccante ceco resta vivissima e le prossime saranno decisive per la definizione di un affare che ha tenuto banco come nessun altro nel corso di questa incredibile estate di mercato.