Antonio Cassano ha parlato in esclusiva a Sky Sport: "Io sarò calciatore in eterno, solo i pipponi possono dire di essere ex perché quando giocavano erano pipponi. Non so quando tornerò, so sicuramente che ho voglia di farlo. Ho perso 5 kg in un mese, voglio giocare non per i soldi, a maggior ragione adesso, ma per orgoglio, per rivincita e per dimostrare che posso fare la differenza, ne sono convinto cento per cento. Poi voglio divertirmi".



SULLA SQUADRA 'GIUSTA' - "Una che ha un'idea di gioco, con giocatori interessanti: non andrei in una che lotta per la salvezza, piuttosto me ne sto a casa con la famiglia. Vorrei avere un allenatore che punta su di me per farmi rendere al massimo".



SULLE 'CASSANATE' - "Bisogna metterle in conto, ma molto meno perché ora ho due figli che stanno crescendo. Quello più grande mi chiede perché non son rimasto tanto a Madrid, gli ho risposto che ero pazzerello. Racconterò meglio tutto quando i miei figli saranno più grandi".