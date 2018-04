Antonio Cassano è intervenuto a Sky Sport per parlare della sfida di Champions League tra Roma e Liverpool: "Incrocio le dita e spero che la Roma possa vincere la Champions ma la vedo dura. Sono andato per la partita con il Barcellona ma mi sono stressato, tutti mi cercavano perché mi vogliono bene, non ci torno anche se tutti mi dicono di tornare perché porto bene. Totti mi ha detto che Eusebio è un grande allenatore e cosa gli piacerebbe fare in futuro anche se noi ci sentiamo sempre calciatori. Me l'ha detto che gli sarebbe piaciuto continuare".