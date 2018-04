Leiva ha le idee chiare. Rispetterà il suo passato al Liverpool, come ha dichiarato al sito ufficiale della società liverpoolfc.com, in vista del match di questa sera tra i Reds e la Roma: “Quella di stasera sarà sicuramente una bella serata di calcio e una grande esperienza per i giocatori che la vivranno da protagonisti. È una semifinale, un big match. Probabilmente sarà simile ad alcune partite che io stesso ho giocato tra le fila del Liverpool. Mi vengono in mente le partite di Europa League contro il Dortmund e il Villarreal. Non vedo l’ora di vedere la sfida stasera, ovviamente tiferò Liverpool”.



ALLO STADIO – Non si limiterà ad un supporto di facciata, Leiva vuole andare anche allo stadio: “Sto pensando di assistere alla partita di ritorno dagli spalti dell’Olimpico, alla fine spero di riuscire ad andare e magari di portare con me qualche amico o mio figlio. In famiglia seguiamo sempre il Liverpool, guardiamo ogni partita e speriamo che possa arrivare in finale. La vittoria contro il Barcellona li ha caricati molto, adesso sono molto fiduciosi. Contro la squadra spagnola hanno giocato bene e hanno meritato la vittoria. La Roma ha uno stile di gioco molto vicino a quello della Premier League, pressano alti e hanno dei giocatori veramente veloci. Dzeko è pericoloso, ma il Liverpool lo conosce bene”.



TENSIONE CAPITOLINA – Non sarà l'unico a tifare Liverpool a Roma: “Una gran parte della città tiferà per i Reds. I tifosi biancocelesti non hanno alcuna voglia di vedere i loro storici rivali arrivare in finale di Champions. L’altra parte della città invece è davvero eccitata, quindi sarà sicuramente una semifinale emozionante. Sono sicuro che il Liverpool abbia tutti gli strumenti per arrivare alla vittoria. Un buon risultato nella partita di oggi potrebbe essere la chiave per fare bene anche al ritorno”.