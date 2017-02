Giuseppe Rossi, attaccante del Celta Vigo, che oggi compie 30 anni, si racconta a Il Giornale: "Mi trovo molto bene, specialmente dopo quei cinque anni al Villarreal (93 gol in 219 presenze, ndr), il momento dove mi sono espresso al meglio. Stiamo facendo bene, siamo in semifinale di Copa del Rey, ai sedicesimi di Europa League. Abbiamo voglia di dimostrare che siamo da top 4. Serie A? Non riesco a seguirla tanto, cerco di non perdermi le partite della Fiorentina. Se tornerò in viola? Non ho parlato ancora con nessuno, ho un anno di contratto che finisce a giugno e poi si vede. Per ora quello che cerco di ritagliarmi è un posto importante nel Celta Vigo".