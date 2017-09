Domenica pomeriggio Alessio Cerci sarà il grande ex di Torino-Verona. Il Thierry Henry di Valmontone, così è soprannominato l'esterno destro, ha vestito la maglia granata per due stagioni, dal 2012 al 2014, trascinando anche insieme a Ciro Immobile il Toro alla qualificazione in Europa League. Poi, nell'ultimo giorno di mercato dell'estate del 2014 è passato all'Atletico Madrid, non lasciandosi però bene con i tifosi granata, soprattutto a causa di un post su facebook dall'allora fidanzata (oggi moglie) che scrisse l'ormai celebre frase: "Ce ne andiamo nel calcio che conta".



Nell'ultima sessione di mercato, circa una settimana prima di firmare il proprio contro con l'Hellas Verona, Alessio Cerci si era riproposto proprio al Torino. Il procuratore dell'ala ha infatti incontrato il presidente Urbano Cairo per cercare di convincerlo a riprendere il suo vecchio numero 11: dopo un summit con Sinisa Mihajlovic (che ha allenato il calciatore al Milan), il massimo dirigente granata ha però deciso di respingere la proposta dell'agente che, nei giorni successivi, si è poi accordato con il club veneto. Il sì di Cerci al Verona è quindi arrivato dopo il no del Torino.