Il giocatore del Cesena Tommaso Ceccacci, che ha disputato la 'Viareggio Cup' in prestito alla Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a FirenzeViola.it: "È stata una bellissima esperienza. Era tutto nuovo per me, sono arrivato non conoscendo nessuno né dei compagni di squadra né dello staff ma sono stato accolto benissimo da tutti. Coi ragazzi mi sono trovato bene, mi hanno permesso di integrarmi alla grande e anche sotto il profilo del mio rendimento in campo posso ritenermi soddisfatto. Finale persa contro l'Inter? Secondo me ha giocato un ruolo decisivo la stanchezza: abbiamo giocato tante partite nel giro di pochi giorni. Siamo arrivati stanchi all'appuntamento e non siamo riusciti a difendere fino alla fine l'1-0. Nei supplementari l'Inter si è dimostrata più fresca grazie ai cambi e l'espulsione ci ha tagliato le gambe. La gara contro la Juventus, battuta in semifinale? Sapevo già da prima che per i tifosi viola è una gara molto sentita. È stata una vittoria spettacolare, cercata, ottenuta e meritata. Visto quanto è sentita da Firenze, questo mi fa ancora più piacere. E adesso? Per il momento i miei pensieri sono tutti rivolti al Cesena, visto che vogliamo salire in Primavera 1. L'interesse della Fiorentina, che è una grande squadra, mi farebbe davvero molto piacere ma per il momento non ci penso".