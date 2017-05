Voci contraddittorie e contrastanti continuano a rincorrersi per quanto riguarda la cessione del Genoa.



L'ultima in ordine di tempo è quella che vorrebbe Gianluigi Aponte, presidente della compagnia di navigazione MSC, interpellato a tal proposito dall'ex numero uno rossoblù, nonché suo socio in diverse compagnie, Aldo Spinelli. L'armatore campano, tuttavia, attraverso il suo staff avrebbe già smentito qualsiasi intenzione di acquistare il Grifone.



Nel frattempo, come riporta il Secolo XIX, Enrico Preziosi sembra non voler prendere in considerazione l'interesse di Giovanni Calabrò, dove il tentativo di vendita fallito due anni fa. Su questa presunta trattativa si è espresso ieri anche il governatore della Liguria Giovanni Toti, che riguardo ad una sua possibile sponsorizzazione nei confronti di Calabrò ha tenuto a precisare: "Il Genoa è una società privata in mano a un presidente, ne restiamo fuori perché non siamo imprenditori sportivi ma guardiamo con interesse a uno degli enti sportivi più importanti di Genova".



​Toti ha poi aggiunto: "Faremo tutto il possibile affinché la società abbia un futuro importante. IL nostro sostegno sarà morale e spirituale, com'è normale che facciano le istituzioni. Con Spinelli mi confronto spesso da amico. So che sta cercando di irrobustire l'azionariato del Genoa".