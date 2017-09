La sua è ormai una presenza fissa sugli spalti quando gioca il Genoa.

In casa o in trasferta, sembra non far differenza per Beniamino Anselmi. Quando in campo c'è il Grifone, il possibile prossimo presidente rossoblù non può mancare.



E così anche ieri pomeriggio, nelle tribune della Dacia Arena di Udine, il banchiere 75enne ha assistito dal vivo alla gara dei ragazzi di Juric. Nonostante la sconfitta, Anselmi, avvicinato a fine gara da alcuni giornalisti, si è dichiarato ottimista in vista del futuro, sia per quanto riguarda gli sviluppi societari sia per quel che concerne una ripresa della squadra dal punto di vista tecnico: "Peccato - ha detto ai microfoni del Secolo XIX, riferendosi alla sfida persa con l'Udinese - potevamo farcela. Ma io resto molto ottimista, su tutto".



Dichiarazioni laconiche che tuttavia lasciando trasparire una certa serenità soprattutto riguardo alla trattativa in essere con Enrico Preziosi per la cessione del club.