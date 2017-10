Un mese fa, nel pieno della trattativa tra Preziosi e Gallazzi per la cessione del Genoa, spuntarono dal nulla le dichiarazioni di Alessio Sundas, imprenditore toscano attivo in variegati settori che si dichiarava pronto a fare una controfferta per acquistare il Grifone.



A quella che inizialmente pareva essere una ricerca di notorietà da parte di un personaggio controverso, che nello scorso luglio mostrò interesse anche per la Fiorentina, nei giorni seguenti seguirono aggiornamenti che sfociarono, a fine settembre, in una lettera d'intenti ufficialmente recapitata a Preziosi. Nella missiva Sundas affermava di essere in contatto con "uno dei più importanti imprenditori italiani", senza però svelarne l'identità.



Sundas inoltre prometteva, in caso l'acquisizione del club più antico d'Italia fosse andato a buon fine, di inserire nell'organigramma societario un ex giocatore di grande fama, sbilanciandosi in questo frangente sul nome di Antonio Cassano. L'imprenditore, famoso per essere stato l'inventore delle ragazze porta-ombrello al via dei Gran Premi di motociclismo, dichiarò infine che avrebbe atteso la conclusione della trattativa in essere tra Gallazzi e Preziosi prima di affondare eventualmente il colpo.



Ora che, ormai da quasi due settimane, il Joker ha definitivamente respinto l'offerta dello Sri Group, chi si aspettava una controffensiva da parte di Sundas è rimasto deluso.



Evidentemente, come lui stesso auspicava, Preziosi deve essersi seduto al tavolo per ascoltare la sua proposta, non trovandola però di suo gradimento.

Oppure al re dei giocattoli è bastato alzare il telefono e chiamare Andrea Della Valle per ricevere informazioni al riguardo.