Da qualche giorno a Genova è tornata a circolare la voce di un ritorno di fiamma di Giulio Gallazzi verso l'acquisto della società rossoblù. Un rumors parzialmente confermato venerdì dal presidente del Genoa Enrico Preziosi, che aveva parlato di una non meglio specificata "coda di trattativa" a proposito della possibile vendita del Grifone, e ulteriormente rinfocolato ieri quando il manager bolognese è apparso all'improvviso in tribuna d'onore a Marassi per assistere dal vivo alla gara tra i rossoblù e il Verona.



Dopo aver a lungo trattato l'acquisto del club più antico d'Italia la scorsa estate, presentandosi come portatore degli interessi di una cordata internazionale, Gallazzi era sparito dai radar lo scorso fine settembre, quando il dialogo con Preziosi si arenò ad un passo dal concretizzarsi. Passato un inverno in totale silenzio, ora il fondatore di Sri Group starebbe meditando un ritorno alla carica, nella speranza che questa volta le cose possano andare diversamente.