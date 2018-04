Seppur confuso tra il pubblico come uno spettatore qualsiasi, la sua presenza ieri sera sugli spalti del Ferraris durante Genoa-Verona non poteva passare inosservata.



Dopo aver trattato l'acquisto del club più antico d'Italia per mesi, dallo scorso ottobre di Giulio Gallazzi nel capoluogo ligure non si erano più avute notizie. Inevitabile dunque che la sua comparsa allo stadio di Marassi riaccenda le voci riguardo ad un suo nuovo tentativo di scalata alla società rossoblù.



Un'ipotesi che lo stesso manager bolognese contribuisce ad alimentare con alcune frasi sibilline raccolte dal Secolo XIX: "Ero a Genova per lavoro - ha spiegato Gallazzi - non potevo mancare una partita così importante per il Genoa. Non potendo andare in gradinata mi sono accomodato in tribuna. Trattativa per il club? Sto in silenzio, in ogni caso è meglio non dire nulla".