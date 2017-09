A naufragio ormai avvenuto, con la trattativa per la cessione del Genoa definitivamente arenatasi, ieri sera in diretta a Primocanale l'ex acquirente del Grifone Giulio Gallazzi ha esposto la propria versione dei fatti: "E' ridicolo affermare che la trattativa non è mai decollata come ha detto Preziosi. Ricordo le sue parole, quando disse che il Genoa era già stato venduto. Ho offerto il massimo per quello che potevamo. Scetticismo sui fondi? Quando qualcosa non si conosce è normale avere paura. Preziosi ha ritenuto non sufficiente la nostra proposta, mentre io pensavo potessimo chiudere".



Il cosiddetto 'uomo dei fondi' ha poi spiegato come tanti a Genova credevano in lui e nel gruppo di imprenditori da lui capitanato: "In città ho ricevuto grandi attestati di stima. Se noi avessimo portato a termine l'affare, il club oggi avrebbe come presidente uno dei banchieri più noti a livello italiano".



Il manager bolognese ha infine espresso un augurio al Genoa in vista dell'imminente futuro: "Da ora sarò un semplice e accanito tifoso rossoblu e auguro il meglio all'attuale proprietà. Sabato sera tiferò Genoa contro la squadra della mia città, il Bologna".