Nel pieno della trattativa per il passaggio di società del Genoa dalle mani di Enrico Preziosi a quelle della cordata capitanata da Giulio Gallazzi e Beniamino Anselmi, spunta la voce di un nuovo possibile acquirente per il Grifone.

Da qualche giorno nel capoluogo ligure si rincorrono infatti le voci di un interessamento per il club più antico d'Italia da parte dell'imprenditore Alessio Sundas, già in passato accostato a presunte operazioni d'acquisto di Fiorentina e Treviso, poi non finalizzate.

Questa volta è il turno del Genoa, società verso la quale Sundas ha mostrato interesse tramite un comunicato diffuso da una delle sue azienda, la Sport Man Procuratori Sportivi: “Siamo pronti a intavolare una trattativa con il presidente Preziosi – si legge nella nota - per acquisire il pacchetto di maggioranza delle quote del Genoa e attuare un immediato piano di consolidamento economico e rilancio tecnico: una proposta molto seria che si concretizzerà a inizio della prossima settimana con una lettera di intenti molto articolata”.

In attesa di novità, spunta anche il possibile coinvolgimento nell'operazione di Antonio Cassano, giocatore che sarebbe il biglietto da visita dell'eventuale nuovo proprietario rossoblù. Dall'entourage del calciatore, tuttavia dicono di non saperne nulla, smentendo seccamente l'ipotesi di uno sbarco in rossoblù per Fantantonio.