Nonostante le smentite ufficiali circa un ripensamento di Enrico Preziosi in merito alla cessione del Genoa, prosegue il caos attorno alla trattativa. Un portavoce del Gruppo Sri di Giulio Gallazzi, interpellato da Lettera43, ha attaccato duramente l'attuale numero uno rossoblu: "Disattendendo ogni regola di carattere non solo comportamentale ma anche professionale, il presidente del Genoa, Enrico Preziosi non ha permesso a Beniamino Anselmi e al suo staff, come era stato concordato, di accedere alla data room per avviare una due diligence finanziaria e legale".



Una mossa a sorpresa che rischia di ingargugliare ulteriormente una trattativa già di per sé molto difficile.



Anche perchè, nel frattempo, la due diligence, la fase di analisi dei conti societari preliminare alle firme per un'eventuale cessione, sarebbe stata interrotta e rinviata a data da destinarsi.