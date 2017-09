Mentre la trattativa tra Enrico Preziosi e Giulio Gallazzi per la cessione del Genoa langue, all'orizzonte rossoblu si affacciano nuovi imprenditori interessati a prelevare il Grifone.



Dopo l'uscita pubblica di Alessio Sundas, che nei giorni scorsi ha manifestato la sua volontà di avanzare una proposta d'acquisto per la società rossoblu, ieri sera in tribuna Marassi durante l'incontro con la Lazio si è visto anche Massimo Zanetti, patron della multinazionale del caffè Segafredo.



Già accostato al Grifone la scorsa primavera, la presenza di Zanetti in questo momento non può certo essere un caso. Evidentemente nel mondo dell'imprenditoria c'è chi guarda con estremo interesse all'operazione in essere tra Gallazzi e Preziosi sperando in un eventuale fumata nera per sedersi al tavolo del Joker al posto del manager bolognese.