Nonostante le insistenze di Giulio Gallazzi, per nulla rassegnatosi a rinunciare all'acquisto del Genoa, Enrico Preziosi sembra volersi orientare verso altre piste per rintracciare il nuovo proprietario del club più antico d'Italia.



Secondo l'edizione odierna del Sole 24 Ore, il re dei giocattoli avrebbe nelle scorse settimane avviato contatti con l'imprenditore svizzero Bernhard Burghener, proprietario del Basilea, attivo nel settore dei media ed interessato ad ampliare il proprio raggio d'influenza nel calcio.



Intanto, sempre stando a quanto riporta il quotidiano economico, la messa in vendita del Grifone starebbe attirando attenzioni anche Oltremanica dove il noto banchiere londinese Keith Reginald Harris, già artefice di importanti operazioni finanziarie con Chelsea, Liverpool, Everton e Crystal Palace, starebbe esaminando il dossier relativo a diverse squadre italiane, tra le quali figura anche il Genoa.