. Dopo le indiscrezioni lanciate da Il Corriere della Sera, sulla possibilità di cedere il club nerazzurro qualora si presentasse un investitore con 600 milioni di euro e la scarsa volontà di investire sul mercato (LEGGI QUI ), arriva la smentita del gruppo cinese tramite la piattaforma Sina Sports: "Per quanto riguarda le cosiddette 'storie' riferite da canali d'informazione stranieri, non le teniamo nemmeno in considerazione. La nostra attenzione è focalizzata solo sul campionato". Testa dunque alla corsa Champions League, decisiva per il rinnovo di Spalletti e per la programmazione della prossima stagione.