Le semifinali di Champions League vedranno scontrarsi Real Madrid-Atletico Madrid, e Monaco-Juventus. I numeri UEFA riguardanti questa fase della competizione sono davvero interessanti, e possono già indirizzare il pensiero su chi potrebbe approdare in Finale.



Storicamente non si segna molto nella gara di andata delle semifinali, ma conta molto chi metterà a segno il primo gol. Ad esempio 33 delle 44 squadre che raggiunto la finale hanno segnato per prime in semifinale (25 nella gara di andata e 8 dopo lo 0-0 della prima sfida), chi segna per primo ha quindi il 75% di possibilità di passare il turno.



Il Real è in mani sicure con Cristiano Ronaldo. È infatti il giocatore che ha segnato più gol di tutti nella storia delle semifinali, 10 gol in tutto, quattro in più di Robert Lewandowski (del Bayern). I blancos dovranno però vedersela con l'Atletico, che ha mantenuto la porta inviolata in 27 delle 44 partite disputate in competizioni UEFA.



Real e Juventus hanno invece in comune una caratteristica: hanno mandato in gol undici giocatori diversi, ma la loro difesa è ben diversa. Il Real Madrid non ci riesce a chiudere una partita senza subire gol in Champions League da oltre un anno, da quando ha battuto il Manchester City 1-0 il 4 aprile 2016. Ha sempre subito gol nelle dieci gare di questa stagione nella competizione.



Si assisteranno a Remuntade al ritorno? Difficile. Nessuna squadra ha mai rimontato una sconfitta con due gol di scarto al ritorno della semifinale di Champions League. Infine, ecco i risultati più comuni nelle gare di andata delle semifinali di UEFA Champions League dal 1994/95: 1-0 (21 volte), 0-0 (17 volte) e 2-0 (13 volte).