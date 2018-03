Il quadro dei quarti di finale di Champions League è completo, oggi le otto squadre che hanno strappato il pass e si sono qualificate conosceranno le loro avversarie. Alle 12 inizierà il sorteggio di Nyon, con Andriy Shevchenko, ambasciatore della finale di Kiev, che deciderà i quattro scontri che daranno le semifinaliste. Tante insidie nell'urna per Juventus e Roma e una grande speranza. Analizziamo, una per una, le possibili rivali:



- REAL MADRID *****: è la grande favorita alla vittoria finale, perché reduce da due successi consecutivi e perché ormai impegnata solo in Champions, con la lotta per il primo posto in Liga abbandonata da tempo. E, particolare da non sottovalutare, ha Cristiano Ronaldo.



- BARCELLONA *****: alla pari delle Merengues, i blaugrana vogliono arrivare fino in fondo per interrompere la striscia degli acerrimi rivali. E, contro CR7, possono vantare un certo Leo Messi.



- MANCHESTER CITY *****: la grande sorpresa di questa stagione, non per le qualità della banda di Guardiola - note da tempo - ma per la continuità mostrate fin qui. Unica pecca, la poca esperienza a questi livelli di de Bruyne e compagni.



- BAYERN MONACO ****: come il Barça, dopo qualche anno di digiuno europeo i bavaresi vogliono rifarsi. A livello di rosa sono un gradino sotto le altre tre, ma possono contare su Jupp Heynckes, uno che in Champions ha vinto le ultime 11 partite, stabilendo un nuovo record.



- LIVERPOOL ***: avversario ostico, ma abbordabile. Soprattutto per le italiane, che conoscono benissimo l'arma segreta di Jurgen Klopp, Momo Salah - la Roma in maniera specifica. E, per la Juve, c'è anche un possibile intrigo di mercato, con quell'Emre Can corteggiato da tempo dai bianconeri.



- SIVIGLIA **: il grande sogno, la Cenerentola di questi sorteggi. Controindicazioni: a sorpresa gli andalusi sono riusciti a battere Mourinho a Old Trafford e Vincenzo Montella saprebbe istruire bene i suoi ragazzi, conoscendo a memoria Roma e Juve.



Queste, dunque, le valutazioni per entrambe le squadre. C'è però da valutare un ultimo caso, il possibile derby italiano.



Per la Roma:



- JUVENTUS ****: avversario che i giallorossi conoscono fin troppo bene e che sta dominando in Italia da tanti anni. In Champions i bianconeri hanno una grinta in più, per provare a conquistare finalmente quella coppa maledetta-



Per la Juve:



- ROMA ***: a livello di esperienza, i giallorossi di Eusebio Di Francesco sono probabilmente la squadra meno attrezzata arrivata fin qui. Ma l'incognita di una sfida europea tutta italiana può giocare brutti scherzi.