Dopo l'onorevole sconfitta del Napoli sul campo del Manchester City, stasera tocca a Juventus e Roma tenere alta la bandiera tricolore in Champions League (calcio d'inizio alle ore 20.45, diretta tv su Mediaset Premium). I campioni d'Italia ricevono lo Sporting Lisbona allenato da Jorge Jesus, che nel 2014 col Benfica negò la finale di Europa League in casa ai bianconeri di Conte. Oggi al Chelsea, atteso dalla sfida con la Roma. L'ex di turno Rudiger dovrebbe partire dalla panchina insieme a Pedro e Willian. Assenti gli indisponibili Kanté, Drinkwater e Moses da una parte; Manolas, Defrel e Schick dall'altra. Tornando alla partita di Torino, Allegri deve ancora fare a meno degli infortunati Howedes, De Sciglio e Marchisio oltre a Lichtsteiner, non inserito nella lista Uefa.



PROBABILI FORMAZIONI



Juventus-Sporting Lisbona

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Sturaro, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri.

SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Rui Patricio; Piccini, Coates, Mathieu, Coentrao; William Carvalho, Battaglia; Martins, Bruno Fernandes, Acuna; Dost. All. Jorge Jesus.



Chelsea-Roma

CHELSEA (3-5-2): Courtois; Azpilicueta, Christensen, Cahill; Zappacosta, Fabregas, David Luiz, Bakayoko, Alonso; Morata, Hazard. All. Conte.

ROMA (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Strootman, De Rossi, Nainggolan; Florenzi, Dzeko, Perotti. All. Di Francesco.