Torna la due giorni di Champions League. In attesa di Roma e Juventus, in campo domani, il Napoli difende i colori dell'Italia, battendo il Feyenoord. Gli Azzurri sono inseriti nel girone F, con Manchester City e Shakhtar Donetsk, che si sfidano all'Etihad: il match è tutt'altro che una passeggiata per i Citizens,. Nel finale Sterling chiude i conti. Finisce 2-0, una vittoria che vale la vetta del gruppo. Nel girone ​E il Siviglia passeggia sul Maribor, il 3-0 finale porta la firma di Ben Yedder, autore di una tripletta; a Mosca il Liverpool pareggia la seconda partita consecutiva, contro lo Spartak finisce 1-1, con Coutinho che riprende Fernando.Nel gruppo G il Besiktas, dopo aver sbancato il Dragao, è avanti 2-0 l'RB Lipsia (il match si gioca ancora per un problema all'impianto di illuminazione), mentre il Porto vince in casa del Monaco grazie alla doppietta di Aboubakar e al tris di Layun., il Real Madrid grazie allo squillo di Bale eabbatte il Muro Giallo e i sogni di gloria del Borussia Dortmund.