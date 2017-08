Che fine ha fatto Federico Marchetti? Il portiere della Lazio si sta allenando a Formello, in attesa di trovare una nuova destinazione. La Lazio lo considera al di fuori del progetto tecnico, non lo ha portato ad Auronzo, non lo ha portato neppure in Tirolo, le due sedi del ritiro estivo. A Formello, Marchetti aspetta notizie dal suo agente: interessa in Premier, qualche timido approccio, ma poco altro. In Italia ha ricevuto un sondaggio dalla neopromossa Spal, che poi ha virato sul più economico Meret. Un futuro tutto da scrivere, l'ennesima ripartenza per il portiere di 34 anni, in scadenza 2018.