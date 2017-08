Tra oggi e domani Caicedo sarà in ritiro con la Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, raggiungerà i compagni a Walchsee, dopo aver firmato un contratto fino al 2021. Da domenica il ragazzo è in Spagna per il permesso di lavoro, occuperò il posto da extracomunitario. Da gennaio sarà sicuramente comunitario, come conferma l'agente: "Sarà un processo che richiederà qualche mese".