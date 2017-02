1948/49 Torino, Stadio Comunale: Juve-Inter 0-1 (

A

1950/51 Torino, Stadio Comunale: Juve-Inter 0-1 (2 Nyers)

trasi è infatti creata unavisto cheè la gara più volte andata in scena nel panorama calcistico italiano. Non si tratta di un vero e proprio derby, ma fino a qualche anno fa era ladue fra le squadre più sostenute, titolate e con maggior tradizione sportiva, oltre che col maggior fatturato e valore borsistico della Nazione.nella cornice dello Juventus Stadium, per l'ennesima puntata di una sfida senza tempo.. E le sorprese non mancano:Torino, campo di Corso Sebastopoli: Juve-Inter 0-2 (autorete,Achilletra i fondatori dell'Inter, ha segnato la prima rete della storia nerazzurra, contro il Milan nella gara d'esordio della squadra appena costituita, nel 1909, ma è stato anche dirigente accompagnatore della squadra milanese e poi arbitro. E' deceduto negli anni '60.Torino, campo di Corso Sebastopoli: Juve-Inter 0-4 (Ermannoitalo-svizzero, primo oriundo a vestire la maglia dell'Italia, a fine carriera divenne arbitro. E' morto nel 1976Francouno dei primi calciatori a militare nel Milan e poi nell'Inter. Di lui si ricorda un episodio particolare: pur di partire coi compagni allo scoppio della prima guerra mondiale, non dichiarò di essere medico. Morì a cinquant'anni, suicida.Oscarprimo calciatore svizzero a militare nell'Inter, è deceduto negli anni '50.Torino, campo di Corso Marsiglia: Juve-Inter 0-1 (i)Torino, campo di Corso Marsiglia: Juve-Inter 1-3 (Enricoinsofferente alle regole, spirito libero fino all'eccesso, ha militato anche nel Milan. Uno dei primi "bad boy" del calcio, è morto negli anni '70.Giuseppedeceduto negli anni '70.Torino, campo di Corso Marsiglia: Juve-Inter 0-2 (Giuseppe, calciatore e allenatore di calcio, considerato da molti esperti il più grande giocatore italiano di tutti i tempi, fu campione del mondo con la Nazionale italiana nel 1934 e nel 1938. Ritiratosi dal calcio giocato, divenne giornalista e allenatore, e alla sua morte gli venne dedicato lo stadio di Milano.Gino: terzo di tre fratelli calciatori, è morto negli anni '70.Amadeo: calciatore e poi allenatore, è stato il centravanti del primo scudetto della Roma. Soprannominato "il Fornaretto" per le sue origini: era infatti figlio di una famiglia di fornai di Frascati, attività che Amadei tornò a riprendere con molto successo a fine carriera. È il più giovane giocatore di sempre ad aver segnato in Serie A ed è stato, fino all'esordio di quest'anno di Pellegri, il più giovane, a 15 anni e 280 giorni, ad avere esordito in Serie AIstvan: è ricordato per la vita che conduceva fuori dal campo. In un libro dedicato all'Inter, si legge: "bastava chiamarlo Grande Etienne oppure Enfant terrible che lui si galvanizzava e al tavolo del poker si faceva pelare a causa dei suoi continui azzardi". È morto a Subotica, in Serbia, nel 2005: ha vissuto gli ultimi anni della sua vita in uno stato di solitudine e povertà.Torino, Stadio Comunale: Juve-Inter 2-4 (Gerry: uno dei primi britannici a militare in Italia, gioca anche per Torino, Atalanta e Cagliari, prima di una parentesi nel campionato nordamericano. E' tuttora l'inglese con più presenze e più reti in Serie A.Luisprimo pallone d'Oro dell'Inter, dopo il ritiro è stato anche allenatore dei nerazzurri. Vive ancora in Italia e fa il commentatore televisivo.Lorenzoritiratosi dal calcio ritornò in provincia di Brescia, dove gestì un distributore di carburante fino alla morte, che lo colse a 77 anni nel 2008.1962/1963 Torino, Stadio Comunale: Juve-Inter 0-1 (Sandrodopo il ritiro, diventa dirigente prima dell'Inter e poi del Torino.Torino, Stadio Comunale: Juve-Inter 0-2 (Sergiosarà l'erede di Riva al Cagliari.Juve-Inter 0-2 (vinta a tavolino)Juve-Inter 0-2Ruben: collaboratore tecnico del Nacional, in Uruguay.Juve-Inter 1-3 (Julioha deciso di intraprendere un percorso molto importante nel mondo della politica, si è infatti candidato a sindaco per la città di Lomas de Zamora, in Argentina.Obafemigioca in Cina, nello Shanghai Shenhua.Juve-Inter 1-3Diego: si è ritirato nel novembre dello scorso anno.Rodrigogioca ancora nell'Inter.@AleDigio89