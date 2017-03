Il Chelsea è pronto a spendere cifre folli per tesserare Marco Reus. Dall’Inghilterra indiscrezioni parlano di un’offerta sugli 80 milioni di euro per arrivare al centrocampista del Borussia Dortmund. L’unico freno all’operazione potrebbe essere dato dalle condizioni di salute del giocatore. Reus ha subito un nuovo (l’ennesimo) infortunio, e tornerà in campo ad Aprile. Per il Daily Express però questo non dovrebbe far desistere i Blues, che considerano Reus un obbiettivo primario per la prossima stagione.