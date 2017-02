Stasera il Crotone, poi gli impegni in campionato prima di rituffarsi in Champions League alla conquista di un sogno. La stagione della Juventus e di Massimiliano Allegri è ancora lunga e entra solo ora nella fase più calda e più bella, ma c'è chi, oltremanica, già pensa al futuro e vede il tecnico bianconero sulla panchina dell'Arsenal. A 12 punti dal Chelsea di Antonio Conte, i media britannici già pensano a come sarà costruito l'undici gunners della prossima stagione.



DA REUS A MORATA - Il Daily Star ha costruito l'Arsenal che Allegri, candidato numero 1 per raccogliere l'eredità di Wenger, guiderà dalla panchina. Si parte dal modulo, quel 4-2-3-1 che sta utilizzando anche ora alla Juve. In porta Petr Cech; in difesa Bellerin a destra, Mustafi e Koscielny centrali, Nacho Monreal a sinistra. A protezioni dei quattro dietro ecco Granit Xhaka e Santi Cazorla (che è in scadenza); poi spazio alla fantasia. A destra Sanchez, al centro Ozil, il duo che fatica a rinnovare, e a sinistra uno dei due, eventuali, nuovi acquisti: Marco Reus, stella del Borussia Dortmund. E il terminale offensivo? Alvaro Morata, in uscita dal Real Madrid. Per lo spagnolo, però, c'è da battere la forte concorrenza del Chelsea di Conte, nemico, sportivo, di Allegri. Con la Premier che diventerebbe sempre più italiana.