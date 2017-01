Antonio Conte ha parlato a Sky Sport della gara persa stasera dal suo Chelsea contro il Tottenham: "Dobbiamo essere contenti della prestazione di stasera, usciamo sconfitti contro un ottimo Tottenham ma se paragoniamo questo ko con quello dell'Arsenal, è completamente differente. Non eravamo squadra, ora sì. Abbiamo subito gol molto simili, ma dobbiamo essere contenti, fare 13 vittorie di fila in questo campionato non è facile. Dobbiamo essere contenti di quello che stiamo facendo, veniamo da un decimo posto dell'anno scorso. Rumore dei nemici? Sì, è normale che accada questo. Quest'anno il Chelsea è un outsider, nessuno ci pronosticava in vetta e questo dà fastidio a qualcuno, ma vogliamo continuare a far fastidio. Mercato? A gennaio è difficile trovare nuove e buone soluzioni, ne ho parlato con la società sapendo che non è semplice. Se ci saranno le possibilità, le andremo a fare altrimenti con i ragazzi dell'academy".