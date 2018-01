Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa di Lega, Antonio Conte ha parlato del possibile arrivo al Chelsea di Emerson Palmieri ed Edin Dzeko: "Non lo so, quando il club avrà notizie mi avviserà e lo saprete. Kenedy? Ha bisogno di giocare regolarmente e andare a Newcastle è una grande sfida per lui".



SULL'ARSENAL - Conte ha poi parlato della gara di domani: "Raggiungere questa finale è sicuramente un obiettivo per entrambe le squadre e anche per me. Nel mio primo anno e mezzo ho la possibilità di raggiungere un'altra finale dopo quella di FA Cup, la Supercoppa e aver vinto il campionato. Sarà un match molto aperto".