L'allenatore del Chelsea Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa in vista del big match di domenica contro il Manchester United e non ha mancato di lanciare una stoccata a José Mourinho: "Lo United è una squadra forte, dovremo fare attenzione ma i ragazzi si stanno preparando nel modo giusto. Il mio rapporto con Mourinho non è importante, conta solo che lui rispetti il mio lavoro come io faccio con il suo".



Sulla sua posizione più in bilico dopo la brutta sconfitta in Champions League con la Roma: "Ho visto Abramovich la scorsa settimana ed abbiamo colloquiato in maniera del tutto normale. La pressione? Io la sento sempre, sono un uomo passionale e per me non è un problema".