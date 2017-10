"Mercoledì ci sarà una grande partita contro la Roma e dopo ce ne saranno anche altre. Gli impegni dei nazionali non possono essere una scusa". Thibault Courtois, portiere del Chelsea, mette in guardia i giallorossi in vista dell'impegno di mercoledì: quella contro la Roma sarà una sfida decisiva per i Blues, a caccia di riscatto dopo il ko con il Palace. "Abbiamo avuto alcuni infortuni e perso dei giocatori importanti, ma tutto questo non spiega quanto è successo contro il Crystal Palace: volevamo vincere per rimanere in contatto con la vetta. Dobbiamo assicurarci di iniziare meglio le gare rispetto a quanto fatto sabato".