Il futuro dell'attaccante del Chelsea Diego Costa è sempre più incerto. Nonostante l'approdo in Cina non sia da escludere del tutto, la Super Premier League non è l'unica ipotesi.



Come riporta il Sun, la Juventus sarebbe una delle squadre che lo seguirebbero (anche in virtù della possibile partenza di Mandzukic), ma Diego Costa non è intenzionato a diventare la riserva di Higuain (che ricopre il suo ruolo naturale), quindi rifiuterebbe il trasferimento a Torino.



Dall'Inghilterra l'intenzione dell'ex Atletico sarebbe proprio quella di fare ritorno a madrid, sponda colchoneros. Il Chelsea però vorrebbe inserirlo come contropartita nell'affare Morata. L'attaccante del Real è un pallino di Conte, e il tecnico è disposto ad ogni mezzo per arrivare allo spagnolo.