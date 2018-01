Interessanti dichiarazioni rilasciate da Eden Hazard all’Evening Standard. Secondo il belga i campioni di Inghilterra non avrebbero alcun bisogno di rinforzare il reparto offensivo.



LE PAROLE: ”Penso che la squadra che abbiamo è perfetta. Poi dipende dal modo in cui si vuole giocare”.

Ha poi continuato: “Abbiamo due grandi attaccanti come Alvaro (Morata) e Michy (Batshuayi). Se loro avessero dei problemi posso giocare io punta, quindi non credo ce ne serva un’altra. A volte ci capita di sbagliare diverse occasioni da gol, così ci dicono che abbiamo bisogno di un altro attaccante. Ma quando riusciamo a buttarla dentro siamo il miglior attacco del campionato, e nessuno può dire il contrario”.



QUALI CONSEGUENZE: Le dichiarazioni del folletto belga sono nette e, stando al peso del giocatore nello spogliatoio dei Blues, potrebbero avere delle conseguenze anche nelle numerose trattative in cui il Chelsea è coinvolto.

Oltre al doppio colpo Dzeko- Emerson con la Roma, la squadra di Conte sta monitorando diverse situazioni: Carroll, Llorente e Crouch sono obiettivi oramai conclamati, anche se ad oggi il centravanti bosniaco della Roma appare il più vicino allo sbarco a Stamford Bridge.