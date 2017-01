E' un Fernando Llorente in "forma Juve", quello che si sta rendendo protagonista con lo Swansea. Proprio un ex juventino, Antonio Conte, lo vorrebbe già in questa finestra di calciomercato al Chelsea. Insieme, i due hanno vinto uno scudetto e una Supercoppa Italiana: nella stagione 2013-14 con il leccese in panchina, il Re Leone siglò addirittura 18 gol. Come riportato da Fichajes.com, i Blues tenteranno il tutto per tutto in questi ultimi giorni di gennaio, per trovare un sostituto del partente Batshuayi e assicurarsi un attaccante letteralmente rinato in Premier League.